Baltimore - Wie auch in den vergangenen Jahren wird das Thema Disruption auch 2018 eine wichtige Rolle an den Märkten spielen, so die Experten von T. Rowe Price. Vor allem innovative Technologieunternehmen würden von starken Skaleneffekten, insbesondere beim E-Commerce, in den sozialen Medien, bei mobilen Geräten und Online-Plattformen profitieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...