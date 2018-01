Xilam Animation (Paris:XIL) steigt mit der Marke Oggy und die Kakerlaken ins Gaming ein und kooperiert zu diesem Zweck mit Nazara Technologies Ltd, einem weltweit tätigen Mobile-Games-Unternehmen. Das Geschäft wurde über Xilam und die Lizenzagentur Dream Theatre vermittelt.

Nazara wird einige neue, spannende Mobile Games für ein jüngeres Publikum auf den Markt bringen, die die witzigen, unterhaltsamen Markenwerte von Oggy und die Kakerlaken hervorheben. Das erste Spiel wird voraussichtlich im ersten Quartal 2018 in der Region Asien-Pazifik, Lateinamerika und im Nahen Osten verfügbar sein.

Im Zuge der stetig wachsenden digitalen Landschaft erreicht Oggy und die Kakerlaken neue Dimensionen und erzielt rund um den Globus außergewöhnliche Ergebnisse auf digitalen Plattformen. Mit mehr als 3,5 Millionen Fans auf Facebook und 1,2 Millionen Abonnenten auf YouTube hat die Serie Kultstatus. Daher ist die Partnerschaft mit Nazara der nächste logische Schritt zur Weiterentwicklung des Markenerlebnisses.

Marc du Pontavice, Gründer und President von Xilam, sagte: "Xilam ist bestrebt, die Präsenz seiner Produkte im digitalen Bereich auszubauen. Nazara ist einer der Marktführer im Bereich Mobile Gaming und wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam daran arbeiten, Oggy und seine Freunde zu neuen Höhen im Gaming zu führen. Wir sind begeistert, Kindern im Zuge des 20-jährigen Jubiläums von Oggy und die Kakerlaken noch eine weitere Möglichkeit zu eröffnen, in die Welt dieser frechen Figur einzutauchen."

Nazara ist einer der führenden Anbieter von Mobile Games in Indiens digitaler Landschaft und in 61 Ländern aufstrebender Märkte aktiv (Stand 30. September 2017). In Indien hat Nazara Mobile-Gaming-Rechte an beliebten IPs für Kinder lizenziert, darunter Chhota Bheem, Motu Patlu, Mighty Raju, Tinkle-Figuren und Chacha Choudhary neben anderen IPs wie Virat Kohli, Royal Challengers Bangalore und Hrithik Roshan.

Manish Agarwal, CEO, Nazara Technologies, sagte: "Mit Oggy und die Kakerlaken wird Nazara weiterhin hochwertige Spiele für den weltweiten Markt liefern. Wir haben ein starkes Portfolio erfolgreicher Spiele aufgebaut, die sich in den letzten zwei Jahren an ein junges Publikum in Indien gewandt haben. Mit Oggy und die Kakerlaken können wir nun ein Publikum in Schwellenländern außerhalb Indiens erreichen, indem wir die globale Anziehungskraft der Serie ausschöpfen."

Cartoon Network Asia hat die Staffeln fünf, sechs und sieben der Serie für seine Kanäle in diesem Jahr übernommen, wobei die vorherigen Staffeln von Oggy derzeit auf Nickelodeon, Youku in China und Netflix Asia Pacific (außerhalb Chinas und Indiens) laufen.

In Indien wird Oggy und die Kakerlaken derzeit sowohl auf Cartoon Network und Nickelodeon als auch auf Amazon Prime ausgestrahlt. Die Serie wird zudem von Cartoon Network Lateinamerika und Cartoon Network Middle East and Africa (MENA) sowie Gulli Bil Arabi gezeigt.

Die Serie wird in mehr als 160 Ländern der Welt vertrieben und in 600 Millionen Haushalten geschaut.

Über Xilam

Xilam ist ein führendes europäisches Animationsunternehmen. Es produziert und vertreibt Original-Unterhaltungsinhalte für Kinder und Familien im 2D- und CGI-Format auf Fernseh-, Film- und digitalen Medienplattformen. Gegründet 1995 von Marc du Pontavice, besitzt das preisgekrönte, in Paris ansässige Unternehmen einen Katalog mit mehr als 2.000 Zeichentrickepisoden und drei Spielfilmen, darunter starke Marken wie Oggy und die Kakerlaken, Zig Sharko, Die Daltons, Ronks Keine Steinzeit ohne Alien! und die erste Vorschulserie Paprika

In über 160 Ländern auf allen großen TV-Netzwerken vertretend, brechen diese Serien auf allen wichtigen digitalen Plattformen, darunter YouTube mit über 250 Millionen Aufrufen pro Monat Zuschauerrekorde, die Xilam als einem der weltweit führenden Anbieter von Animationen bestätigen.

Xilam beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter, darunter 300 Künstler, die in vier Studios in Paris, Lyon, Angoulême und Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam tätig sind.

Über Nazara Technologies

Nazara ist ein Mobil-Games-Unternehmen mit Sitz in Mumbai (Indien), das in 61 Ländern aufstrebender Märkte vertreten ist (Stand 30. September 2017). Nazara bietet Mobile-Gaming-Abonnementsdienste für den Massenmarkt der mobilen Internetnutzer, zu denen vor allem Erstnutzer mobiler Spiele aus Afrika, dem Nahen Osten, Südostasien, Lateinamerika und dem indischen Subkontinent zählen. In Indien hat Nazara Mobile-Gaming-Rechte an beliebten IPs wie Virat Kohli, Hrithik Roshan, Chhota Bheem, Royal Challengers Bangalore, Motu Patlu, Mighty Raju, Tinkle-Figuren und Chacha Choudhary lizenziert.

Nazara war im Kalenderjahr 2016 mit mehr als 22 Millionen Downloads einer der führenden Publisher nach Downloads im Google Play Store in Indien. Im Kalenderjahr 2017 verzeichnete das Unternehmen bis 30. September 2017 mehr als 34 Millionen Downloads. Nazara hatte im September 2017 über 10 Millionen aktive monatliche Nutzer seiner Spiele im Google Play Store.

