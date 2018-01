Bonn (ots) - "Im Dialog" spricht Michael Hirz mit der Grünen-Politikerin Annalena Baerbock über ihre politischen Ambitionen und warum sie Parteivorsitzende der Grünen werden will; darüber, warum Europa als Friedensprojekt heute wichtiger ist denn je und warum sie den Dialog mit den Menschen sucht.



"Wir müssen auch dahin gehen, wo es wehtun kann. Im Zweifel ausgepfiffen zu werden von hunderten Kohlekumpels und trotzdem weiter mit ihnen im Dialog über den Strukturwandel in der Lausitz und im Rheinischen Revier zu bleiben, gehört für mich ebenso dazu, wie das Gespräch mit denjenigen zu suchen, die sich aus der demokratischen Debatte abkoppeln wollen", so die brandenburgische Grünen-Politikerin Annalena Baerbock in ihrem Bewerbungsschreiben für den Parteivorsitz.



