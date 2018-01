Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) -



Tanla Solutions, einer der weltweit größten Cloud Communication-Anbieter, der jährlich über 90 Milliarden Geschäftskommunikationen abwickelt, kündigte die kommerzielle Bereitstellung seines internationalen Hub für Fern-SMS mit einem führenden Mobilfunkbetreiber an.



Der Hub ist eine sehr vorteilhafte, integrierte und regulatorisch konforme Plattform, die in Rekordzeit entwickelt sowie bereitgestellt wurde und von Tanla zur Monetarisierung internationaler SMS verwaltet wird. Er bietet eine gesamtheitliche SMS-Firewall sowie Netzwerk- und Terminierungsdienst, was alles über eine einzige Verbindung an einen zentralisierten Knotenpunkt im Telekommunikationsnetzwerk geliefert wird.



Tanlas SMS-Hubplattform der nächsten Generation, dem ein branchenführendes Telekommunikationsnetzwerk zugrunde liegt, verbessert die Kundenerfahrung durch die schnelle Zustellung von Nachrichten erheblich. Die Intelligenz der Plattform gewährleistet die priorisierte Zustellung von zeitkritischen Nachrichten, wie OTPs, wodurch Konvertierungsrate von Transaktionen und Nutzerakquise mehrfach ansteigen.



"Durch Bereitstellung des internationalen Hub für Fern-SMS haben wir bei Tanla gemeinsam mit unserem Telekommunikationspartner Geschäfte mit kosteneffektivem und liefereffizientem Service-Ökosystem ermöglicht und so für Unternehmen einen stärken Wert und für mobile Teilnehmer ein umfassenderes Erlebnis geschaffen", so Uday Reddy, Tanla CMD.



Der internationale Hub für Fern-SMS wird voraussichtlich die Marktposition von Tanla sowie dem Telekommunikationsanbieter weiter stärken, Netzwerkressourcen optimieren und zusätzlichen Umsatz durch internationalen SMS-Verkehr nach Indien erzeugen.



Informationen zu Tanla:



Tanla begann seine Reise zu Beginn des neuen Millenniums mit einer kleinen Gruppe von Experten für mobile Nachrichtenübermittlung in Hyderabad, Indien, um einen erstklassigen Messaging-Service zu schaffen.



Heute ist Tanla als größter Cloud Communication-Anbieter ein globaler Marktführer in seinem Bereich, der jährlich 90 Milliarden Geschäftskommunikationen abwickelt.



Tanla gestaltet weltweite Kommunikation neu, indem die Maßstäbe durch verbesserte Geschwindigkeit immer höher angesetzt wird, die Einfachheit von Cloud Communication-Lösungen gegeben ist und hochmoderne Technologien übernommen werden, um den hohen Ansprüchen einer vielfältigen Kundschaft, von Unternehmen zu Carriern in verschiedensten Regionen, gerecht zu werden.



Tanla ist eine Aktiengesellschaft, die an führenden indischen Börsen notiert ist (BSE-KÜRZEL: 532790 und NSE: TANLA).



