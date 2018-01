Lieber Leser,

die Pan American Silver Aktie gehörte innerhalb der Branche in 2017 noch zu den stabileren Werten. Sie verlor ca. 8 % an Wert. In diesem Jahr legte die Aktie einen freundlichen Start ans Parkett mit einem Plus von knapp über 3 %. Ein stabiler Silberpreis dürfte dazu beigetragen haben. Charttechnisch betrachtet hat die Aktie den 100-Wochen-Durchschnitt von unten getestet, diesen aber noch nicht überwunden. Unterschritten wurde dieser im Rahmen der aktuellen Korrektur im November ... (David Iusow-Klassen)

