Mittels der Netzwerkinfrastruktur SIAnet hat sich die Zentralbank Litauens an die paneuropäische Netzwerkinfrastruktur RT1 von EBA Clearing angeschlossen

Die Zentralbank Litauens hat die Lösung von SIA gewählt, um Zugang zu der paneuropäischen Instant-Payment-Infrastruktur RT1, welche seit dem 21. November in Betrieb ist, zu erhalten. Dank SIAnet, einem 170.000 Kilometer umfassenden Glasfasernetz mit hoher Geschwindigkeit und geringer Latenz, gehört die Zentralbank Litauens zu den Ersten, die sich mit dem System von EBA Clearing verbunden haben.

Über die Verbindung der Zentralbank können litauische Banken auf die Infrastruktur RT1 zugreifen, sodass das System des Landes Instant Payments in Höhe von bis zu 15.000 Euro in weniger als zehn Sekunden ausführen kann. Und das rund um die Uhr und ganzjährig.

Die Netzwerkinfrastruktur SIAnet wurde entwickelt, um die spezifischen Anforderungen an Instant Payments zu erfüllen. Hierzu gehören die Anforderungen in Bezug auf die Sicherheit, die Zuverlässigkeit, die einfache Integration in jede Anwendungsumgebung sowie die Einhaltung des vom European Payments Council geschaffenen SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) Scheme.

"Wir sind stolz, dass wir diese bedeutende Vereinbarung mit der Zentralbank Litauens abgeschlossen haben und das System des Landes von Beginn an, an der Revolution durch Instant Payments teilnimmt. Es ist ein weiterer bemerkenswerter Erfolg auf internationalem Level, der die technologischen Fähigkeiten von SIA bei der Nutzung seiner innovativen Netzwerklösung unterstreicht", sagt Andrea Galeazzi, Network Services Director bei SIA.

"Die Förderung und Umsetzung von Zahlungsinnovationen, von denen sowohl Verbrauchern als auch Unternehmen profitieren, ist einer der strategischen Schwerpunkte der Zentralbank Litauens. Wenn Zahlungsanbieter sich dem aufgerüsteten Zahlungssystem der Zentralbank Litauens namens CENTROlink, anschließen, können sie unter den ersten in Europa sein, die ihren Kunden Instant Payments anbieten. Wir sehen großes Interesse an unserem System und seinen Möglichkeiten", so Marius Jurgilas, Vorstandsmitglied der Zentralbank Litauens.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180111005471/de/

Contacts:

SIA

Filippo Fantasia Valentina Piana

Tel. +39 02.6084.2833/2334

pressoffice@sia.eu