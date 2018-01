Von Sarah Nassauer

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Einzelhandelskonzern Wal-Mart will ab Februar das Anfangsgehalt aller seiner Beschäftigen in den USA um 1 auf 11 US-Dollar pro Stunde erhöhen. Das Unternehmen beschäftigt auf dem Heimatmarkt 1,5 Millionen Mitarbeiter und 2,2 Millionen weltweit. Der neue Mindestlohn wird die Kosten um 300 Millionen Dollar im Jahr erhöhen, wie die Wal-Mart Stores Inc mitteilte.

Es ist das dritte Mal seit 2015, dass der Einzelhändler die untere Lohngrenze anhebt. Zudem kündigte Wal-Mart an, langjährigen Mitarbeitern bis zu 1.000 Dollar Bonus zu zahlen. Diese Ausschüttung ist an die Dauer der Betriebszugehörigkeit gekoppelt und wird den Konzern in Summe 400 Millionen Dollar im laufenden Quartal kosten.

