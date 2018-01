Von Josh Mitchell und Sharon Nunn

WASHINGTON (Dow Jones)--In den USA sind die Erzeugerpreise erstmals seit August 2016 rückläufig gewesen. Damit zeigt sich die Teuerung trotz einer robust laufenden Konjunktur weiter äußerst gedämpft. Im Dezember sanken die Erzeugerpreise um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen mit plus 0,2 Prozent gerechnet.

Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, verringerten sich die Preise auch in der Kernrate - ohne die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie - um 0,1 Prozent. Hier hatten Ökonomen ebenfalls mit einem Anstieg von 0,2 Prozent prognostiziert.

Für den Vormonat war ein Anstieg der Erzeugerpreise um 0,4 Prozent und in der Kernrate um 0,3 Prozent ermittelt worden. Auf Jahressicht stiegen die Erzeugerpreise im Dezember um 2,6 Prozent (Vormonat: 3,1 Prozent), was für ein Kalenderjahr den höchste Anstieg seit 2011 bedeutet. Für die Kernrate wurde ein Plus von 2,3 Prozent gemeldet.

Das Ministerium begründete den Rückgang im Monatsvergleich mit niedrigeren Preisen für Dienstleistungen, Benzin, Flugtickets und Bekleidung.

Die Erzeugerpreise geben einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.

January 11, 2018

