Brüssel - Die Candriam Investors Group erhält als erster Assetmanager ein SRI-Qualitätssiegel für einen High-Yield-Fonds, so Candriam in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Candriam SRI Bond Global High Yield wurde von der französischen AFNOR Certification ausgezeichnet. Der Anleihenfonds wurde im November 2017 aufgelegt und investiert weltweit in hochverzinsliche Anleihen. Vier weitere Fonds von Candriam, darunter drei Aktienfonds und ein Anleihenfonds, wurden ebenfalls mit dem staatlichen SRI-Siegel ausgezeichnet. Candriam, der europäische Multi-Asset-Spezialist von New York Life Investment (NYLIM), verwaltet aktuell 111 Milliarden Euro Vermögen in unterschiedlichen Assetklassen.

