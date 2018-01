Die Inflationsdaten am Freitag sind für den Devisenmarkt von entscheidender Bedeutung Der US-Dollar erholte sich von einem Abverkauf am Mittwoch EURUSD bleibt vorerst zwischen zwei wichtigen Zonen gefangen

Zusammenfassung:Der US-Dollar hatte es in letzter Zeit nicht gerade leicht. Gerade als es so aussah, als könnte sich die Währung wieder erholen, wurde sie von Gerüchten über China in Bezug auf die Begrenzung seines Engagements in den US-Anleihen getroffen. Es ist ein weites und kompliziertes Thema, das aus unserer Sicht mehr als nur kurzfristige Auswirkungen haben wird. Kurzfristig brauchen die USD-Bullen einen Impuls. Die neuen Inflationsdaten am Freitag könnten Bewegung in den Markt bringen. Wird ein niedriges Risiko helfen? Der US-Dollar könnte bei einigen Kennzahlen taktisch überverkauft sein. Eine davon ist die spekulative Positionierung, die relativ neutral und niedriger als der Drei-Jahresdurchschnitt ist. Das steht im Gegensatz zum Euro, wo die Positionierung sich auf einem Allzeithoch befindet und theoretisch den Dollar für positive Überraschungen empfänglicher machen könnte. Zudem blieb der Greenback deutlich hinter den Veränderungen der Rendite-Spreads zurück. Wenn man sich die Korrelation ...

