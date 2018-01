Auf dem EU-Industrieforum kamen in Brüssel hochrangige Industrie- und Forschungsvertreter mit der Politik zusammen. Sie diskutierten dabei Strategien, wie die Wettbewerbsfähigkeit der Erneuerbaren-Industrie in Europa gestärkt werden kann. Der Singulus-Vorstandschef forderte einen Zubau von 20 Gigawatt Photovoltaik-Leistung jährlich in Europe, um starke Heimatmärkte für die lokale Industrie zu schaffen.In dieser Woche gab es das erste hochrangige "EU Clean Energy Industrial Competitiveness and Innovation Forum for renewables" in Brüssel. Übersetzt heißt es in etwa EU-Industrieforum für Wettbewerbsfähigkeit ...

