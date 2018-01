Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der deutschen Industrie rechnet 2018 mit einem Wirtschaftswachstum von 2,25 Prozent. "Echte Risiken für eine konjunkturelle Überhitzung sehen wir nicht", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf am Donnerstag in Berlin. Der Beschäftigungsaufbau werde in diesem Jahr um etliche 100.000 Arbeitsplätze zunehmen. Der Aufschwung sei nachhaltig und robust. Laut BDI-Schätzung werden die Exporte in diesem Jahr um 5 Prozent steigen. Kempf forderte Union und SPD gleichzeitig auf, den laufenden Sondierungsgesprächen schnell Koalitionsverhandlungen folgen zu lassen.

"Wir brauchen rasch eine neue Regierung", sagte Kempf. Es sei deshalb zu begrüßen, dass die Sondierungen derzeit mit großer Ernsthaftigkeit und mit einem engen Zeitplan geführt würden. Wer immer demnächst die Regierung in Deutschland stelle, müsse mehr Wirtschaft wagen, meinte Kempf. "Unsere Unternehmen wünschen sich Planungssicherheit, unsere Partner in der Welt erwarten Handlungsfähigkeit."

Endlich schnelles Internet!

Eine künftige Bundesregierung müsse das Geld dort ausgeben, wo sich Wachstumspotenziale heben und Arbeitsplätze sichern und neue schaffen ließen, erklärte Kempf. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur müsse endlich vorankommen, ein Viertel aller Firmen habe noch immer keinen Zugang zu schnellem Internet. "Dieser Zustand ist absolut inakzeptabel. Von der künftigen Bundesregierung erwarten wir, dass sie zügig den Dialog mit den Netzanbietern intensiviert und Investitionsanreize für einen beschleunigten Ausbau setzt", sagte der BDI-Präsident.

Auch in der Steuerpolitik müsse die künftige Regierung klotzen und nicht kleckern. Dies gelte besonders vor dem Hintergrund des von den USA und China neu entfachten schärferen Steuerwettbewerbs. Kempf forderte ein Auslaufen des Solidaritätszuschlags. Zudem sprach er sich für eine überfällige Korrektur der substanzbesteuernden Elemente der Gewerbesteuer und die Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung aus. Diese sei inzwischen in nahezu allen Industriestaaten selbstverständlich.

Merkel: "Große Brocken"

Union und SPD trafen sich derweil im Willy-Brandt-Haus zu ihrer fünften und letzten Sondierungsrunde. Für die Nacht oder die frühen Morgenstunden wurde die Vorlage einer gemeinsamen Abschlusserklärung erwartet. Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel erklärte zum Auftakt der Gespräche, es lägen noch "große Brocken " im Weg, die ausgeräumt werden müssten.

Beobachter gingen von einer Einigung der Parteispitzen aus. Dieses Ergebnis würde jedoch noch keine neue Regierung, sondern erst den Einstieg in Koalitionsgespräche bedeuten. Das Ergebnis der Sondierungen muss zudem erst noch einem SPD-Parteitag gebilligt werden. Verschiedene SPD-Landesverbände und die Jusos haben bereits Widerstand gegen eine weitere große Koalition angekündigt.

January 11, 2018 09:03 ET (14:03 GMT)

