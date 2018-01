Bad Marienberg - Fondsmarktexperte Dirk Böckenholt verstärkt seit Jahresbeginn den Vertrieb bei der CAPATICO GmbH und tritt in die Geschäftsleitung ein, so die CAPATICO GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Herr Böckenholt wurde 1975 in Münster geboren, ist verheiratet, hat zwei Kinder und wirkte in den letzten sechs Jahren bei Invesco Asset Management als Senior Sales Manager, verantwortlich für den Bereich Wholesale (bis 12/2017). Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre führten weitere berufliche Stationen über HSBC und cominvest (heute Allianz Global Investors). Insgesamt kann Herr Böckenholt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Fondsbranche vorweisen.

Den vollständigen Artikel lesen ...