Wien - Die Deutsche Asset Management erweitert ihr Angebot an nachhaltigen Anlagen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Fondstochter der Deutschen Bank habe zu Beginn des Jahres die Strategie des Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) (ISIN LU0145657366/ WKN 551876) umgestellt: Fortan investiere das Management um Claus Meyer-Cording in Anleihen von Emittenten, die Umweltaspekte, Soziales und die Grundsätze guter Unternehmensführung berücksichtigen (Environment, Social, Governance, kurz: ESG). Dies gehe aus einer internen Mitteilung der Deutschen AM hervor, die FONDS professionell ONLINE vorliege.

