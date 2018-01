Praxisnah, ehrlich und geradeaus: Bei den neuen "Track-Time"-Reifentests berichten Hobbyrennfahrer und User von MotorradreifenDirekt.de über ihre Erfahrungen mit verschiedenen Sport- und Rennreifen im echten Einsatz.

Mit den "Track-Time"-Reifentests baut MotorradreifenDirekt.de eine wachsende Sammlung von Meinungen aus Sicht der Verbraucher auf. Die Berichte helfen dabei, Reifen einzuordnen und Kaufentscheidungen zu erleichtern.

Seit Kurzem erscheint auf MotorradreifenreifenDirekt.de unter dem Titel "Track-Time" eine neue Serie mit Reifentests für Sport- und Rennreifen. Das Besondere: Bei den Tests handelt es sich um Erfahrungsberichte von Hobbyrennfahrern und Kunden von MotorradreifenDirekt.de - Einschätzungen also von Bikern für Biker. Im Rahmen von Renntrainings prüfen die Fahrer jeweils einen Reifensatz pro Tag auf der eigenen Maschine. Jenseits von Punkten und Prozenten stehen bei den ausführlichen Testberichten die individuellen Eindrücke der Tester im Mittelpunkt praxisnah, ehrlich und geradeaus. Daneben werden natürlich auch die Fahrer selbst, ihre Maschinen, ihr Equipment und ihre Vorlieben bei den Setups vorgestellt. Den einen oder anderen Praxistipp teilen die Tester ebenfalls gern mit den Lesern.

Im Rahmen von Renntrainings prüfen die Fahrer jeweils einen Reifensatz pro Tag auf der eigenen Maschine (Foto: Business Wire)

"Welcher Reifen ist der richtige? Das ist ein Thema, über das jeder Biker gern fachsimpelt und bei dem auch nahezu jeder individuelle Vorlieben hat. Was aus der Menge an Marken und Typen allein für Sport- und Rennreifen sich am besten für die eigene Fahrweise eignet, muss letztendlich zwar jeder für sich selbst herausfinden. Aber eine große Hilfe dabei sind Meinungen, Eindrücke und Erfahrungen echter Nutzer, die es erlauben, den Reifen einzuordnen und Kaufentscheidungen zu erleichtern. Deswegen wollen wir mit den ‚Track-Time'-Reifentests eine stetig wachsende Sammlung von Meinungen aus Sicht der Verbraucher aufbauen", erklärt Oliver Pflaum von MotorradreifenDirekt.de.

Auf drei Reifen wurden die "Track-Time"-Reifentests bereits gefahren: Kauffrau Sabine Kastner hat mit ihrer Suzuki GSX-R 750 auf dem Sachsenring den Metzeler Racetec RR ComK Slick sowie den Bridgestone Battlax Racing V02/V01 Slick auf Herz und Nieren geprüft. Und Kfz-Mechaniker Frank Spall probierte mit seiner MV Agusta 800 RR Brutale auf dem Autodrom Most in Tschechien den Dunlop GP Racer Slick D212 intensiv aus. Alle Tests findet man zum Nachlesen auf www.motorradreifendirekt.de/news/TrackTimeReifentest. Weitere Tests sind für 2018 bereits geplant, so als nächstes Michael Zerrers Probelauf mit dem Michelin Power Slick Evo auf seiner Kawasaki ZX 10 R.

Biker finden im umfassenden Sortiment von MotorradreifenDirekt.de nahezu alle Motorradreifenmarken und -profile, passend für fast jede Maschine natürlich auch über Sport- und Rennreifen hinaus. Ersatzteile und Zubehör wie Schläuche oder Motoröl gibt es ebenfalls. Ein echtes Service-Plus für Biker, die das Schrauben lieber dem Werkstatt-Profi überlassen möchten: Die Lieferung kann direkt an einen Montagepartner in der Nähe erfolgen. Dieser bringt Reifen oder Ersatzteile sicher und fachgerecht an. Attraktive Preise, regelmäßige Rabatt-Aktionen, eine schnelle und versandkostenfreie Lieferung, vielfältige und sichere Zahlungsoptionen sowie 30 Tage Rückgaberecht runden die Einkaufsvorteile bei MotorradreifenDirekt.de ab.

Über MotorradreifenDirekt.de

Ob Chopper-, Sport-Touring- oder Rollerreifen: Motorradfahrer finden im Sortiment des renommierten Onlineshops alles, was das Bikerherz begehrt. Zubehörartikel wie Motorradschläuche oder Motoröl ergänzen das Zweirad-Sortiment der Delticom. Das Portfolio der Zweiradreifen-Spezialisten reicht von allen etablierten Motorradreifen Premiumherstellern wie Metzeler, Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone oder Michelin über renommierte Qualitätsmarken wie Heidenau, Avon, Maxxis oder Mitas.

Onlineshop für Endverbraucher: www.MotorradreifenDirekt.de

(Österreich: www.MotorradreifenDirekt.at / Schweiz: www.MotorradreifenDirekt.ch)

Weitere Onlineshops in Europa: www.pneus-moto.fr (FR), www.motorbandenmarkt.nl (NL), www.moto-pneumatici.it (IT), www.neumaticosdemoto.es (ES), www.moto-tyres.co.uk (UK) und weitere.

Onlineshop für Fachhändler: www.autoreifenonline.de

Über das Unternehmen: www.delti.com

