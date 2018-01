Mit einem zweiten Konkursverfahren soll der Verkauf der Airline Niki an den britisch-spanischen IAG-Konzern abgesichert werden. Beim Landesgericht Korneuburg (NÖ) hat die Airline am Donnerstag einen Antrag auf ein Sekundär-Insolvenzverfahren eingereicht. Das Hauptverfahren hatte Niki schon am 13. Dezember in Berlin beantragt.In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...