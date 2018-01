Hamburg (ots) -



Das Gesundheitsmagazin DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN übertrifft alle Erwartungen. Nur eine Woche nach Verkaufsstart ist es im Handel bereits vergriffen. Aufgrund der großen Nachfrage druckt Gruner + Jahr 90.000 zusätzliche Hefte. Zum Launch Anfang Januar war das Magazin mit einer Druckauflage von 200.000 Exemplaren gestartet.



Christian Krug, Herausgeber DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN: "Das große Interesse an dem neuen Konzept freut uns sehr. Zeigt es doch, dass wir mit dem Magazin und der Titelgeschichte der ersten Ausgabe den Nerv der Leser getroffen haben."



Alexander Schwerin, G+J Publisher NEWS: "Am Anfang hatten wir die Idee, mit STERN und Dr. Eckart von Hirschhausen zwei starke Marken zusammenzubringen. Wie gut sie tatsächlich zusammenpassen, beweist jetzt noch einmal der große Erfolg am Kiosk."



DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN (01/18) ist seit 3. Januar am Kiosk zum Copypreis von 5,00 Euro erhältlich. Die nächste Ausgabe (02/18) erscheint am 14. März, der Anzeigenschluss ist am 14. Februar 2018.



