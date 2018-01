Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire wirft dem Milchkonzern Lactalis Versagen vor. Das Unternehmen hatte zu spät auf Salmonellen in Babynahrung reagiert. Auch das Ausland könnte betroffen sein.

Mit einer Stellungnahme des französischen Wirtschafts- und Finanzministers Bruno Le Maire hat der Skandal um mit Salmonellen verseuchte Babynahrung eine neue Dimension angenommen. Le Maire warf dem Hersteller Lactalis, der in ganz Europa aktiv ist, "inakzeptables Verhalten" vor.

Die Gesundheit von Neugeborenen sei gefährdet worden. In einem Werk im französischen Craon, in dem Milchpulver für Babys hergestellt wird, waren bereits im August 2017 Salmonellen-Erreger festgestellt worden. Der Minister warf Lactalis vor, nicht rechtzeitig gehandelt zu haben: Eine staatliche Anordnung sei nötig gewesen, um die Babynahrung aus dem infizierten Werk vom Markt zu nehmen.

Am 9. Dezember ordneten die Behörden den Rückruf an. Insgesamt seien 11.000 Tonnen Babynahrung betroffen - alles, was seit dem 15. Februar 2017 in Craon hergestellt wurde. 7000 Tonnen wurden in Frankreich unter den Marken Milumel, Picot und Taramis verkauft. Weitere 4000 seien in den ...

