Wien - Die Crowdfundingbranche muss sich rasch weiter entwickeln, wenn sie langfristig in der Unternehmens- und Projektfinanzierung Fuß fassen will, so die Experten von "FONDS professionell".Ein Grund dafür sei, dass das beliebteste Crowdinvesting-Vehikel, das Nachrangdarlehen, bei Finanzdienstleistern und Anlegern mitunter einen zweifelhaften Ruft habe.

