In einer weltweit erstmaligen Initiative haben sich Dubai Airports und die ITP Media Group zusammengetan, um Time Out DXB auf den Weg zu bringen. Diese neue Medienmarke schafft die Gelegenheit für Kontakt mit den 90 Millionen Passagieren, die jedes Jahr durch den weltweit bedeutendsten internationalen Flughafen reisen.

Sue Holt, Executive Director ITP Media Group and Eugene Barry, EVP Commercial at Dubai Airports with a larger than life Time Out DXB front cover (Photo: AETOSWire)

Ab Februar 2018 haben alle Passagiere, die durch die Terminals in Dubai International reisen, über die brandneue App und das monatliche Magazine Time Out DXB Zugriff in Echtzeit auf die neuesten Angebote in Restaurants und Einzelhandelsgeschäften sowie auf weitere Erlebnisse und Freizeitaktivitäten. Wenn sie die App herunterladen, erhalten sie über das kostenlose Wi-Fi des Flughafens kuratierte Informationen auf Grundlage ihres Reisestatus. Die Nutzer können dabei zwischen Transitpassagier, Tourist und Ortsansässiger wählen. Das 88-seitige, englischsprachige Magazin wird kostenlos überall an den Terminals des Flughafens ausliegen.

Die Marke Time Out DXB bedeutet die ultimative Präsentation sowohl für DXB als auch für die Stadt Dubai selbst. Darin soll alles vom angesagtesten Konzert in der Stadt über die neueste Hotelsuite bis hin zur neuesten Restauranteröffnung beleuchtet werden. Das Magazin wird außerdem Dubai International als "Stadt in der Stadt" präsentieren.

"Wir sind dabei, eine Transformation des Kundenerlebnisses auf dem Flughafen auf den Weg zu bringen, und die Entwicklung von Time Out DXB bedeutet einen weiteren Schritt hin zur Neudefinition der Art und Weise, wie Menschen unseren Flughafen und die Stadt, in der wir leben, erleben. Im kommenden Jahr wird es auf dem Flughafen weitere interessante Entwicklungen geben, und Time Out DXB wird für die Passagiere hilfreich dabei sein, sich jetzt und in der Zukunft unter allen unseren Angeboten im DXB zurechtzufinden. Die Medienmarke Time Out ist weltweit für die Fähigkeit bekannt, die besten Reiseziele international zu feiern und zu bewerben. Wenn jetzt außer New York, London und Sydney auch DXB dazukommt, will das also etwas heißen", sagte Eugene Barry, EVP Commercial bei Dubai Airports.

Beide Plattformen werden mit Empfehlungen von Fachleuten zu Optionen für Restaurants und Entspannung auf dem Flughafen, Shopping-Angebote und Informationen zum neuesten musicDXB-Konzert oder zur nächsten artDXB-Ausstellung gefüllt sein. Ob "Grab-and-Go"-Schnellimbisse oder Luxusrestaurants, Swimmingpools oder Heilbäder, Hotels oder Kinderspielbereiche, Kunstausstellungen und sogar Bühnen mit Live-Musik - in Dubai International ist für jeden etwas dabei.

Ali Akawi, CEO der ITP Media Group, sagte: "Mit der Gestaltung seiner UAE Vision 2021 fordert Seine Hoheit Scheich Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, uns zu ‚härterer Arbeit und mehr Innovation' heraus. Das waren für uns beim Projekt der Entwicklung einer Medienmarke, mit der eine großartige Stadt und ein großartiger Flughafen präsentiert werden können, die entscheidenden Prinzipien. Die neuesten Technologien wurden dabei genutzt, um das Nutzererlebnis zu bereichern. Das Ergebnis ist Time Out DXB. Wir denken, dass davon Millionen von Menschen nicht nur inspiriert werden, Dubai zu besuchen, sondern es auch wie wir eines Tages zu ihrem Zuhause zu machen."

"Dubai ist ein führendes Reiseziel für Geschäftsleute und Touristen, und Dubai International ist ein Fenster zu dem Emirat. Der Flughafen spielt eine entscheidende Rolle dabei, den so wertvollen ersten Eindruck zu machen und Leute auf der Durchreise nach Dubai zu locken. Wir sind gut vorbereitet darauf, ein attraktives Ziel für Anschlussreisende zu werden, und diese Partnerschaft wird mit Sicherheit ein Gewinn für die Erreichung unseres Ziels sein, bis 2020 20 Millionen Touristen hierher gebracht zu haben", fügte Issam Kazim, CEO von Dubais Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM, Gesellschaft für Tourismus und Handelsmarketing) hinzu.

Über Dubai Airports

Dubai Airports kümmert sich um Betrieb und Weiterentwicklung beider Flughäfen in Dubai DXB und DWC. Als Integrator ist Dubai Airports darum bemüht, die Interessen aller Beteiligten in Einklang zu bringen, um das Wachstum des Luftverkehrs aufrechtzuerhalten, die betriebliche Belastbarkeit zu schützen und sicherzustellen, dass Dienstleister zusammenarbeiten, um einen sicheren und gefahrlosen Service zu bieten, die Erfahrung unserer Kunden zu verbessern und gleichzeitig einen nachhaltigen Betrieb aufrechtzuerhalten.

DXB ist laut Airports Council International der weltweit führende Flughafen im internationalen Passagierverkehr und weltweit die Nummer drei im Hinblick auf das Gesamtpassagieraufkommen.

Im internationalen Frachtverkehr nimmt DXB weltweit den zweiten Platz ein.

Im internationalen Frachtverkehr nimmt DWC weltweit Platz 20 ein.

Hochauflösende Bilder der Flughäfen finden Sie in unserem Bildarchiv

Über die ITP Media Group

Die ITP Media Group (ITP) ist eines der größten Medienunternehmen im Nahen und Mittleren Osten.

ITP gibt ein Portfolio von mehr als 80 wöchentlich und monatlich erscheinenden Magazinen und eine Vielfalt digitaler Veröffentlichungen heraus. Dazu zählen bedeutende internationale und regionale Marken wie Time Out Dubai, Arabian Business, Harper's Bazaar, Construction Week, Esquire und Ahlan!

ITP Live ist die Agentur der ITP für Einflussnahme über soziale Medien und hat fünf Hauptgeschäftsbereiche: die größte Agentur der Region für soziale Einflussnahme, die Erstellung von Videoinhalten, digitale Handelsvertretung, E-Commerce und Live-Events.

Die Kundenabteilung der ITP veröffentlicht die Kataloge, Vorschauen und täglichen Messezeitungen für sämtliche Ausstellungen, die vom Dubai World Trade Centre organisiert werden, und gibt besondere Publikationen für große Einzelhandels- und Finanzorganisationen heraus.

Die ITP wird von CEO Ali Akawi geleitet; der ehemalige Herausgeber der Sunday Times Editor und BBC-Ansager Andrew Neil ist Vorstandsvorsitzender. www.itp.com

Über das Ministerium für Tourismus und Handelsmarketing Dubai (Dubai Tourism)

Inspiriert von der Vision, Dubai schließlich als führendes touristisches Ziel und Handelszentrum der Welt zu positionieren, besteht der Auftrag von Dubai Tourism darin, die Bekanntheit Dubais beim internationalen Publikum zu erhöhen, Touristen anzulocken und Investitionen in das Emirat aus dem Ausland zu gewinnen. Dubai Tourism ist die wichtigste Behörde für Planung, Beaufsichtigung, Entwicklung und Marketing von Dubais Tourismussektor. Die Behörde vermarktet und bewirbt den Handelssektor des Emirats und ist zuständig für die Lizenzierung und Klassifizierung sämtlicher Tourismusservices wie Hotels, Reiseveranstalter und Reisebüros. Zu den Marken und Abteilungen im Portfolio von Dubai Tourism gehören das Dubai Convention and Events Bureau (Büro für Tagungen und Events Dubai), Dubai Calendar und Dubai Festivals and Retail Establishment (Einrichtung für Festivals und Einzelhandel Dubai, vormals bekannt als Dubai Events and Promotions Establishment). Außer seinem Hauptbüro in Dubai unterhält Dubai Tourism weltweit 20 Büros.

