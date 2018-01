Die Aktie von Nordex führt jetzt schon mehrere Tage in Folge die Gewinnerliste im TecDAX an. Neben mehreren Großaufträgen gibt es dafür noch andere Gründe. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.