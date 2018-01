Ein Bündnis will Banken dazu bringen, "verantwortungsvolle Produkte" anzubieten. Die Mitglieder kritisieren die Geldhäuser für ihrer Meinung nach zu hohe Zinsen und sinnlose Zusatzversicherungen.

Ein Bündnis gegen Wucher will gegen überhöhte Kreditzinsen und sinnlose Zusatzversicherungen von Banken vorgehen. Immer wieder gerieten Verbraucher in ihrer finanziellen Not in die Schuldenfalle, hieß es zum Start des Bündnisses am Donnerstag in Leipzig. "Es geht um systematische Notlagen, verursacht von Banken", ...

