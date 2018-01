Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 18. Januar 2018 (Woche 3)/11.01.2018



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Georg Baselitz zum 80. Geburtstag - die große Retrospektive in der Fondation Beyeler in Basel.



Auftakt mit Teodor Currentzis und dem SWR Symphonieorchester - ein Probenbesuch.



Die Carl-Zuckmayer-Medaille 2018 geht an die deutsch-japanische Autorin Yoko Tawada.



Mit Schwarzwald Tapas auf kulinarischem Siegeskurs - zu Besuch bei Deutschlands besten Hobbyköchen Verena Scheidel und Manuel Wassmer.



Sonntag, 28. Januar 2018 (Woche 5)/11.01.2018



17.15 Närrische Wochen im Südwesten



Meenzer Konfetti Erstsendung: 20.01.2015 in SWR/SR



Mainz ist eine Hochburg der rheinischen Fastnacht: Ob Kokolores oder politischer Vortrag - in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt laufen die Redner alljährlich zu großer Form auf.



Der SWR zeigt Höhepunkte aus Mainzer Büttenreden und närrischen Auftritten der letzten Jahre aus der Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz" und der Sitzung der Mombacher Bohnebeitel.



Sonntag, 18. Februar 2018 (Woche 8)/11.01.2018



Korrigiertes Erstsendedatum beachten!



10.45 Erhard Eppler - Einer von hier



Erstsendung: 27.04.2017 in SWR/SR



Kaum jemand hat so viel Klartext geredet, so viel ausgeteilt und kaum jemand musste so viel einstecken wie er. Moralist, Mahner, Rechthaber: Genau das, was seine Kritiker damals erboste, wird heute zur besonderen Lebensleistung von Erhard Eppler. Er ist einer der Großen des Südwestens: Vordenker, Mitgestalter der Bonner Republik, sozialistischer Demokrat, anthropologischer Politiker.



Der Südwestrundfunk ein höchst ungewöhnliches Porträt. Denn der Blick von Autorin Ulrike Gehring auf das Lebenswerk von Erhard Eppler versetzt auf frappierende Weise mitten in die zentralen Themen der heutigen Tagespolitik. Mit der Flüchtlingskrise erlebt die Welt jetzt eine bittere Wahrheit, die Erhard Eppler vor fast 40 Jahren verhindern wollte.



In den 70er-Jahren war der Spitzenpolitiker der SPD aus Schwäbisch Hall Entwicklungshilfeminister. Unzählige Male betrat er den Boden fremder Staaten, wurde begrüßt von Staatsmännern und Despoten und überflog Flussdeltas mit braun verfärbtem Wasser. Für Eppler, der sich schon in den sieben Jahren als SPD-Bundestagsabgeordneter den Ruf des unbeugsamen Prinzipienmannes eingehandelt hat, wurden diese Erfahrungen zur großen Weichenstellung in seinem Leben.



