NEW YORK (dpa-AFX) - US-amerikanische Staatsanleihen haben sich am Donnerstag zu Handelsbeginn nur wenig bewegt. Für Unterstützung sorgten etwas schwächere Zahlen vom Arbeitsmarkt. Belastung kam dagegen aus Europa, wo Hinweise auf eine perspektivisch weniger lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) für Zinsauftrieb sorgten. Die EZB hatte in ihrer Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung angedeutet, ihre geldpolitischen Signale (Guidance) möglicherweise bald anzupassen.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,97 Prozent. Fünfjährige Anleihen lagen unverändert bei 99 1/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,33 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere fielen leicht um 1/32 Punkte auf 97 10/32 Punkte und rentierten mit 2,56 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 4/32 Punkte auf 96 28/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,91 Prozent./bgf/jkr/das

