Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US8799391060 TTEC Holdings Inc. 11.01.2018 US89854H1023 TTEC Holdings Inc. 12.01.2018 Tausch 1:1

CA9495041043 Nickel Creek Platinum Ltd. 11.01.2018 CA65389F1009 Nickel Creek Platinum Ltd. 12.01.2018 Tausch 1:1

CA45826Y1025 Intact Gold Corp. 11.01.2018 CA45826Y2015 Intact Gold Corp. 12.01.2018 Tausch 10:1

CA00187L1085 Apac Resources Inc. 11.01.2018 CA98420Q1081 Apac Resources Inc. 12.01.2018 Tausch 4:1

CA3208831014 First Mining Gold Corp. 11.01.2018 CA3208901064 First Mining Gold Corp. 12.01.2018 Tausch 1:1

CA90420Y1088 Heritage Cannabis Holdings Corp. 11.01.2018 CA42727B1094 Heritage Cannabis Holdings Corp. 12.01.2018 Tausch 1:1