Berlin (ots) - Die GroKo-Verhandlungen gehen zu Ende - doch die größten Streitpunkte sind noch ungelöst. Am Ende könnte die Neuauflage der Großen Koalition noch am Veto der SPD-Mitglieder scheitern.



Trotzdem glaubt die Mehrheit der Deutschen an ein Zustandekommen der GroKo. In einer repräsentativen N24-Emnid-Umfrage glauben 65 Prozent der Befragten, dass es zu einer Großen Koalition kommen wird. Nur 26 Prozent der Deutschen vermuten ein Scheitern der GroKo-Verhandlungen.



Im November 2017 waren die Deutschen in ihrer Einschätzung noch pessimistischer: Damals glaubten 34 Prozent der Befragten an ein Scheitern, 63 Prozent an ein Gelingen der Verhandlungen.



Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle N24 / Emnid.



Feldzeit: 10.01.2018 Befragte: ca. 1.000



