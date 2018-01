Der Euro hat am späten Donnerstagnachmittag weiter zugelegt. Kurz nach 16.00 Uhr notierte er bei 1,2048 Dollar. Damit notierte er über einen Cent höher als in der Früh, als bei 1,1939 Dollar gehandelt worden war.Beflügelt worden ist die Gemeinschaftswährung von dem am frühen Nachmittag veröffentlichten Protokoll zur jüngsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...