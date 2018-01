Italien hat sich für seinen OSZE-Vorsitz einiges vorgenommen. So will das Land eine neue Partnerschaft mit den südlichen Anrainer-Staaten des Mittelmeeres anstreben. Eine andere Baustelle bleibt der Ukraine-Konflikt.

Angesichts der Flüchtlingskrise und der Terrorgefahr hat Italiens Außenminister Angelino Alfano für eine neue Partnerschaft der OSZE-Länder mit den südlichen Anrainerstaaten des Mittelmeers geworben. "In einem großen Ausmaß sind weltweite Sicherheit und Wohlstand abhängig von den Vorgängen in der Mittelmeer-Region", sagte Alfano bei seiner ersten Rede als Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Donnerstag in Wien.

In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...