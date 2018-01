Fachärzte drohen mit Praxisschließungen, sollte die Große Koalition die SPD-Pläne für eine Bürgerversicherung auch nur ansatzweise aufgreifen. Dagegen zeigen sich die Hausärzte auf einmal überraschend kooperationsbereit.

Bisher sah es so aus, als stünde die verfasste deutsche Ärzteschaft geschlossen an der Seite der Privaten Krankenversicherung (PKV), wenn es um die Abwehr der Pläne der SPD für die Einführung einer Bürgerversicherung geht. "Wer die Bürgerversicherung will, der startet den Turbolader in die Zwei-Klassen-Medizin", warnte etwa der Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), Frank Ulrich Montgomery. Die SPD- Pläne bedeuteten eine Einheitsversicherung wie in den Niederlanden. Die Folgen wären Rationierung, längere Wartezeiten und eine Begrenzung der Leistungskataloge.

Auch Andreas Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), gab zu Protokoll, die Bürgerversicherung werde "kein einziges der potenziellen Probleme im Gesundheitssystem lösen, aber viele neue schaffen." Der Vorsitzende des Verbands der Fachärzte, Dirk Heinrich, drohte vor wenigen Tagen sogar mit Praxisschließungen, sollte die Union sich in Koalitionsverhandlungen auf eine Bürgerversicherung einlassen. "Ein Systemwechsel zur Bürgerversicherung könnte das Ende der Gesundheitsversorgung, wie wir sie alle kennen und schätzen, bedeuten", warnte er erst vor wenigen Tagen in der "Bild"-Zeitung.

Und jetzt das: Ausgerechnet am letzten Verhandlungstag der GroKo-Sondierer in der SPD-Zentrale in Berlin schert der gewichtige Hausarztverband aus der Phalanx der Kassenärzte aus. "Wir, die deutschen Hausärzte, sind nicht ideologisch gegen eine Bürgerversicherung", sagte der Verbandsvorsitzende Ulrich Weigeldt vor Journalisten in Berlin. "Ganz im Gegenteil: Ich kann der Grundidee eines Versicherungssystems für alle Bürger durchaus positive Seiten abgewinnen." Naiv seien die Hausärzte bei dem Thema aber auch nicht, führte er hinzu.

"Es kommt am Ende sehr auf die Ausgestaltung an, ob eine Bürgerversicherung den Patienten unter dem Strich Verbesserungen bringt", so Weigeldt. Dies gelte auch für die Frage der Sicherstellung einer guten ambulanten Versorgung. Die setzte zweifellos eine angemessenen Vergütung der Hausärzte und Fachärzte, aber auch der Physiotherapeuten und anderen freien Gesundheitsberufen wie etwa der Hebammen voraus. Hier müsse die Bezahlung auch in Zukunft auskömmlich sein. "Wir als Hausärzte bieten daher an, bei der konkreten Ausgestaltung einer Bürgerversicherung, sollte es dazu kommen, konstruktiv mitzuarbeiten. Praxisschließungen sind für uns keine Option. Auch nicht die Drohung damit", fügte er mit Blick auf den Facharztverband hinzu.

Für Ärzte und andere Leistungsanbieter im ambulanten Bereich zahlen die privaten Kassen für gleiche Leistungen heute bis zu drei Mal höhere Honorare. Der bisher erbitterte Widerstand der Ärzte gegen ...

