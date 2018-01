Der Moment der Entscheidung rückt näher: Können sich Union und SPD auf Verhandlungen für eine neue Bundesregierung einigen? Oder gibt es einen neuen Lindner-Moment? Vier Szenarien für die politische Zukunft des Landes.

Die fünftägigen Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD gehen Donnerstagnacht zu Ende. Damit stellt sich die Frage, wie es bei möglichen Koalitionsverhandlungen oder gar einem Scheitern weitergeht. Eine Verlängerung der Gespräche haben Union und SPD bisher ausgeschlossen. Ein Überblick über mögliche Szenarien:

Die GroKo

Auch nach der Entscheidung am Donnerstag gibt es noch Hürden: Die Parteimitglieder haben mehr als ein Wörtchen mitzureden, vor allem bei der SPD Erste Voraussetzung dafür ist, dass die drei Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) nach Donnerstag ein für ihre Parteien überzeugendes Sondierungspapier vorlegen. Bisher betont die SPD, dass die Gespräche "ergebnisoffen" seien. Hat die SPD den Eindruck, genügend eigene Forderungen durchsetzen zu können, soll es eine positive Empfehlung an den Parteivorstand geben, der am Freitag dann Koalitionsgesprächen zustimmen müsste.

Danach warten zwei weitere Hindernisse: Am 21. Januar muss ein SPD-Parteitag der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zustimmen. Am Ende sollen dann die Partei-Mitglieder über einen Koalitionsvertrag entscheiden. Gibt es auf beiden Ebenen ein "Ja", steht der Bildung einer dritten großen Koalition unter Kanzlerin Merkel nichts mehr im Wege. Denn die mehrheitliche Zustimmung bei CDU und CSU gilt im Falle einer Einigung mit der SPD als sehr wahrscheinlich - auch wenn etwa der Wirtschaftsflügel der Union bereits über erwartete Zusagen an die Sozialdemokraten ...

