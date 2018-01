Cannabis Wheaton Income Corp.: Cannabis Wheaton Income Corp. gibt Level Ten Inc. als neuen Streaming-Partner von Wheaton bekannt

Cannabis Wheaton Income Corp.: Cannabis Wheaton Income Corp. gibt Level Ten Inc. als neuen Streaming-Partner von Wheaton bekannt 11.01.2018

Vancouver, British Columbia, 11. Januar 2018 - Cannabis Wheaton Income Corp. (d/b/a Wheaton Income) (TSX VENTURE: CBW) ("Wheaton Income" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Level Ten Inc. ("Level Ten") eine Absichtserklärung (das "Abkommen") unterzeichnet hat, wonach Level Ten zu einem strategischen Streaming-Partner des Unternehmens wird.

Gemäß des Abkommens wird das Unternehmen Level Ten bei der Beschaffung einer Anbaulizenz laut Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (die "ACMPR") (die "Lizenz") für die geplante hochmoderne Gewächshausanlage in der Nähe von Brantford, Ontario, (die "Anlage") unterstützen. Die endgültige Grundfläche der Anlage wird nach Fertigstellung ungefähr 278.000 Quadratfuß betragen ("Phase I"). Eine geplante Erweiterung ("Phase II") wird die Anlage auf 522.000 Quadratfuß vergrößern.

Das Unternehmen wird Level Ten während des ACMPR-Lizenzierungsverfahrens unterstützen, indem es Ressourcen und seine Erfahrung mit den Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellt, um die Lizenz schneller zu erhalten. Ferner wird das Unternehmen die Konstruktionskosten für die Entwicklung der Phase I gemäß eines vereinbarten Konstruktionsbudgets (zurzeit laut Schätzungen 35.000.000 Dollar) und Zeitplans finanzieren.

Als Gegenleistung für die Finanzierung der Phase I und die Unterstützung im Lizenzierungsverfahren wird das Unternehmen erhalten: (i) eine Beteiligung von 20% an Level Ten; und (ii) einen unbefristeten Strom in Höhe von 30% aller in Phase I der Anlage erzeugten Cannabis-Produkte und aus Cannabis hergestellten Produkten (die "CBW-Zuteilung"). Das Unternehmen schätzt, dass die CBW-Zuteilung zu ungefähr 8.100.000 Gramm Cannabis pro Jahr zum Nutzen des Unternehmens führen wird, nachdem die Phase I der Anlage mit voller Kapazität läuft.

Hugo Alves, President von Wheaton Income, sagte: "Ich könnte nicht zufriedener mit der Level-Ten-Partnerschaft sein. Mike und Chris sind einige der talentiertesten Gewächshausbetreiber, die wir jemals in der Branche angetroffen haben. Ihre sorgfältige Vorgehensweise beim Anbau, der daten- und verfahrensgetriebenen Methodologien und der geschützten Umweltkontrollalgorithmen erlaubt ihnen auf Dauer den Anbau von sehr hochwertigem Cannabis in einem kostengünstigen Gewächshausmilieu. Wir haben hart gearbeitet, um einen Gewächshauspartner mit signifikanter großmaßstäblicher Cannabis-Anbauerfahrung zu sichern und wir haben das Level-Ten-Team seit langer Zeit als einen strategischen Partner verfolgt. Wir sind begeistert, sie in der Wheaton-Familie zu begrüßen. Wir können es nicht erwarten, was ihre hochmoderne Anlage liefern wird."

"Wir kennen Hugo und das Wheaton-Team seit einiger Zeit und spüren ein starkes Gefühl der Übereinstimmung mit ihrer Vision und Annäherung an die Branche. Ihre Behörden- und Finanzerfahrung in Verbindung mit unserer Anbau- und Betriebserfahrung wird zu einer echten Gewinnkombination führen. Wir sind sehr begeistert, ein Teil der Wheaton-Plattform zu sein und können es nicht erwarten mit dem zu beginnen, was wir lieben zu tun - Bäume anzupflanzen," sagte Mike McKee, President von Level Ten.

Im Namen des Board

Chuck Rifici Chairman & CEO

Über Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE: CBW)

Wheaton Income ist eine Unternehmergemeinschaft mit Leidenschaft an der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Cannabis-Branche. Unser Auftrag besteht in der Förderung des Realwachstums unserer Beteiligungspartner, indem wir sie finanziell unterstützen und unsere kollektiven Branchenerfahrungen mit ihnen teilen. Unsere Partner haben alle verschiedene Visionen, Stimmen sowie Markenwerte nd teilen alle ein gemeinsames Ziel - den Aufbau einer Weltklasse-Branche basierend auf Ethik, Vielfalt, Qualität und Innovation.

Für weitere Informationen über Investitionen in Cannabis Wheaton besuchen Sie bitte http://www. wheatonincome.com oder kontaktieren unser Investor Relations Team über die Rufnummer 800.980.1314 oder IR@wheatonincome.com. Folgen Sie uns auf Twitter @WheatonIncome.

Medienkontakt Sarah Bain, VP External Affairs Email: sarah@cannabiswheaton.com Tel.: 613.230.5869

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

