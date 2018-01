Die Essener Funke Mediengruppe bekommt einen neuen Geschäftsführer. Der Jurist Andreas Schoo kommt von der Bauer Media Group. Der bisherige Geschäftsführer Manfred Braun verlässt das Unternehmen Ende März.

Andreas Schoo wird neuer Geschäftsführer der Funke Mediengruppe. Der 57-jährige Jurist werde das Medienunternehmen vom 1. April an im Tandem mit Michael Wüller leiten und die Verantwortung für den Zeitschriftenbereich und das Digitale übernehmen, teilte Funke am Donnerstag in Essen mit. Manfred Braun (65), der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...