FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat Hapag-Lloyd mit "Buy" und einem Kursziel von 46 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie der Container-Reederei könnte künftig mit einem Milliarden-Cashflow gar zum Dividendenwert werden, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zunächst basiert seine Kaufempfehlung aber auf guter Nachfrage, diszipliniertem Container-Angebot und einer Investitionspause nach der Fusion mit der United Arab Shipping Company (UASC)./ag/ajx

Datum der Analyse: 11.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000HLAG475

AXC0264 2018-01-11/17:03