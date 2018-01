Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Radio-Award für Radio Schlagerparadies von der Kult-Schlager-Messe inOberhausen verliehen!(press1) - Saarbrücken, 11.01.18: Radio Schlagerparadies ist ein Paradiesfür alle, die gerne deutschen Schlager hören. Das wissen auch die Macherder diesjährigen Kult-Schlager-Messe in Oberhausen und haben RadioSchlagerparadies den Award für den innovativsten Radiosender 2017verliehen.Eine Besonderheit von Radio Schlagerparadies ist, dass die Hörer direktmit Radio Schlagerparadies in Verbindung treten können und sie ihreMusikwünsche bei ihrem Moderator abgeben können - sowohl persönlich alsauch über die Gruß- und Wunschbox im Internet.Außerdem hat Radio Schlagerparadies einen Leitsatz: Die Titel werden immerausgespielt und nicht nur kurz angespielt. Jeder Titel ist komplett zuhören, dafür müssen sogar manchmal die Nachrichten um ein paar Sekundenweichen&Von Helene Fischer über Roberto Blanco bis zu Catherina Valente -bei Radio Schlagerparadies kann der Hörer ausgewogen alle Facetten desdeutschen Schlagers hören. Sowohl moderne Schlager von Künstlern, dieaktuelle Titel auf den Markt gebracht haben, Party-Schlager, Kult-Titelvon Schlagerkünstlern, bis hin zu deutschen Oldies im Schlagerformat - unddas 24 Stunden - rund um die Uhr!Radio Schlagerparadies ist bundesweit empfangbar über DAB+ und vieleKabelnetze sowie europaweit über SAT (Astra) und Internet - und das inbester CD-Qualität! Dieses außergewöhnliche Radio-Angebot nutzenmittlerweile über 67.000 Hörer stündlich während der Woche und amWochenende sogar über 125.000 Hörer in der Stunde - mit steigendem Zuwachs!Die Hörer von Radio Schlagerparadies können sowohl auf der Facebookseiteinteraktiv mit dem Sender kommunizieren als auch innerhalb eines eigenenFacebook-Clubs. Gern genutzt wird auch die Schlagerparadies-App.Radio Schlagerparadies ist begeistert diesen Award überreicht bekommen zuhaben. "Für uns ist es ein absoluter Ansporn unseren Hörern auch weiterhinimmer wieder ein tolles und innovatives Programm zu bieten", soGeschäftsführer Herbert Pjede.Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/entertainment/db/press1.brach_1515682465.htmlfolgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Der Schlagerkult-Award (jpg, 1323 KByte)[Quelle/Bildnachweis: Radio Schlagerparadies]* Überreichung Award (jpg, 964 KByte)[Quelle/Bildnachweis: Radio Schlagerparadies]Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

