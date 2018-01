Hamburg - Die Weiterentwicklung im Asset Management ist eine bei TBF fest verankerte Philosophie, so die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Hierbei geht es nicht darum Modeerscheinungen zu entwickeln um kurzfristig Gelder einzuwerben, sondern darum, dass der Investor im Mittelpunkt steht und sämtliche Erkenntnisse für einen langfristigen Erfolg überprüft und eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang wurde per 27.12.2017 der TBF Euro Short Term Bond (ISIN DE000A2H6707/ WKN A2H670), ein Publikumsfonds für die Liquiditätshaltung aufgelegt. Das Ziel des Fonds ist nach Kosten einen positiven Ertrag zu erzielen ohne dabei das Risiko einer Kurzfristanlage zu erhöhen. Hierfür nutzt TBF die Kombination langfristig erprobter Anleihestrategien von Ihrem Neuzugang Jan-Philipp Schulz. Über viele Jahre hat Schulz diese Strategien im Rahmen seiner Tätigkeit als Leiter Anleihenmanagement einer deutschen Privatbank entwickelt und eingesetzt.

