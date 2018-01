Griechenland steht nicht nur bei den internationalen Geldgebern in der Kreide. Auch die Griechen selbst schulden ihrem Staat einen dreistelligen Milliardenbetrag. Jetzt greift der Fiskus durch.

Hellas lässt die Rezession hinter sich. 2017 dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach vorläufigen Schätzungen um gut ein Prozent gewachsen sein. In diesem Jahr soll die Wirtschaftsleistung um 2,5 Prozent zulegen. Aber auch die Schulden wachsen. Beliefen sich die Verbindlichkeiten Ende 2017 noch auf 318,3 Milliarden Euro, setzt Finanzminister Euklid Tsakalotos im Haushalt 2018 einen Anstieg auf 332 Milliarden an. Damit wird die Schuldenquote von 178,6 Prozent des BIP Ende vergangenen Jahres auf 184,7 Prozent Ende 2018 anwachsen.

Dass die Schulden wachsen, liegt nicht zuletzt an den Hilfskrediten. In wenigen Wochen erwartet Athen eine weitere Auszahlung von 4,5 Milliarden Euro. Ein Teil dieser und weiterer erwarteter Kreditraten soll dazu dienen, einen Liquiditätspuffer von rund 15 Milliarden Euro für die Zeit nach dem Auslaufen des Hilfsprogramms aufzubauen. Außerdem will der Staat seine Zahlungsrückstände gegenüber privaten Lieferanten und Dienstleistern verringern. Entsprechend steigen die Auslandsschulden.

Seit dem Frühjahr 2010 hängt Griechenland am Tropf internationaler Darlehen. Gegenwärtig zehrt Athen vom dritten Rettungspaket, das im Sommer 2015 geschnürt wurde. Rund 80 Prozent der griechischen Staatsschulden entfallen mittlerweile auf öffentliche Gläubiger. Allein 182 Milliarden Euro entfallen auf den Euro-Stabilitätsfonds ESM und seinen Vorgänger EFSF, 53 Milliarden auf bilaterale Kredite von Euro-Staaten sowie 13 Milliarden auf die Europäische Zentralbank und nationale Notenbanken. Weitere 13 Milliarden Euro schuldet Griechenland dem Internationalen Währungsfonds (IWF).

Aber nicht nur gegenüber dem Ausland sind die Griechen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...