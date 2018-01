Berlin (ots) -



Sie sind lecker, zuckerfrei und Lena Gerckes erklärte Lieblinge: Als Supermodel und Moderatorin hat sie einen Geheimtrick, um dem Appetit auf Süßes vorzubeugen. Sie kaut einen zuckerfreien Wrigley-Kaugummi. Denn auch für Lena ist es eine Herausforderung, ihre Top-Figur zu halten, besonders nach kalorienreichen Feiertagen.



Genuss ohne schlechtes Gewissen: Gar nicht so leicht, den Alle-Jahre-wieder-Vorsatz einzuhalten und im neuen Jahr weniger zu snacken und gesünder zu essen. Lena Gercke, Supermodel und Moderatorin ("Prankenstein", "The Voice of Germany") geht es da nicht anders als den meisten: "In der Adventszeit und an Weihnachten esse ich super gerne Plätzchen und genieße die deftige Hausmannskost bei meiner Mama. Ist die Zeit vorbei, will ich unbedingt kürzer treten. Jedes Jahr ist es das gleiche". Neben ihrem Sportprogramm hat Lena 2018 jetzt aber einen Geheimtipp auf der Agenda: "Ich habe entdeckt, dass Kaugummi wirklich meine Lust auf Süßes hemmt. Meine Lieblingssorte Wrigley's "Extra Professional White Citrus" zum Beispiel schmeckt süßlich, enthält aber natürlich keinen Zucker. Ich kaue ihn - und die Lust aufs Naschen vergeht. Zusätzlich gibt er mir ein Frischegefühl und macht mich fit für den nächsten Job". Egal, ob zuhause, unterwegs, bei der Arbeit oder im Auto: Die zuckerfreien Wrigley-Kaugummis bieten immer eine leckere Snack-Alternative. Das gilt für Extra genauso wie für Airwaves, 5GUM oder Orbit.



Kaugummi-Fan Lena weiß jedenfalls genau, wie sie ihre guten Vorsätze 2018 wahr macht. Ganz nach dem Motto: Kau Dich zum Ziel!



