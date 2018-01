Niedrige Benzinpreise und Neuwagenkäufe auf Pump haben in den USA für einen Auto-Boom gesorgt. Nun gerät der Absatz ins Stocken. Zur Branchenschau in Detroit fahren Konzerne, Experten und Kunden mit gemischten Gefühlen.

Ist die Luft raus aus dem US-Autogeschäft? Billiger Sprit und günstige Finanzierungsverträge lockten Kunden in den vergangenen Jahren in Scharen in die Autohäuser, aber jetzt droht dem Boom die Puste auszugehen. Erstmals seit der Finanzkrise gingen die Verkäufe auf dem US-Markt 2017 zurück - wenngleich auf hohem Niveau. Auch einige deutsche Autobauer taten sich zuletzt schwer, so dass ein weiteres Abflauen der US-Autokonjunktur ziemlich ungelegen käme.

Bei der Motor-Show in Detroit (13. bis 28. Januar) - dem traditionellen Schaulaufen der Hersteller zum Auftakt des Autojahres - dürfte deshalb nicht an allen Ständen ausgelassene Stimmung herrschen. Denn trotz der Glitzerkulisse mit protzigen SUVs, Pick-up-Trucks und Luxusschlitten, die in der US-Industriemetropole präsentiert werden, sieht der Ausblick für die Branche eher trüb aus.

Nach einem Rekordwert von 17,55 Millionen verkauften Neuwagen im Vorjahr fiel der US-Absatz 2017 um 1,8 Prozent auf 17,23 Millionen Stück. Dem Analysehaus IHS Markit zufolge wurde damit erstmals drei Jahre in Folge die 17-Millionen-Marke geknackt. Dass dies erneut gelingen kann, gilt allerdings als unwahrscheinlich.

Zwei entscheidende Faktoren sprechen 2018 für eine Abkühlung. Zum einen rechnen Ökonomen im Schnitt mit höheren Ölpreisen, die sich auch an den Tanksäulen bemerkbar machen dürften. Teureres Benzin schlägt in den USA - wo die Verkaufscharts seit Jahren von schwergewichtigen Spritschluckern angeführt werden - in der Regel schnell auf den Neuwagenabsatz durch. Zum anderen dürften steigende US-Leitzinsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...