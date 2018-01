London - Die britische Regierung will kein zweites Referendum über den Ausstieg des Landes aus der EU. Einen solchen Schritt werde es nicht geben, sagte ein Sprecher von Premierministerin Theresa May am Donnerstag in London.

Zuvor hatte der Brexit-Befürworter Nigel Farage eine erneute Abstimmung ins Gespräch gebracht und erklärt, auch in einem neuen Votum würden sich die Austritts-Befürworter durchsetzen und damit sei die Debatte dann endgültig beendet. Mit dem Vorschlag will der ehemalige Chef der EU-feindlichen britischen Ukip-Partei der anhaltenden Kritik an dem Ausstieg ein für alle Mal ein Ende bereiten. "Sie werden weiterhin jammern, heulen und klagen, den ganzen Prozess hindurch", sagte Farage über EU-freundliche ...

