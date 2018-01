FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 12. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 A: OMV Q4 Trading Update 08:30 D: BMW Absatz 12/17 10:00 D: Drillisch ao Hauptversammlung 11:00 D: Audi Absatz 12/17 12:45 USA: JPMorgan Chase Q4-Zahlen 14:00 USA: Wells Fargo Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: BlackRock Q4-Zahlen USA: PNC Financial Service Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: BoJ Leistungsbilanz 11/17 00:50 J: Handelsbilanz 11/17 02:45 CHN: Handelsbilanz 12/17 08:00 D: Insolvenzen 10/17 08:00 D: Absatz von Tabakwaren 2017 08:45 F: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig) 09:00 E: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig) 10:00 I: Industrieproduktion 11/17 11:00 GR: Verbraucherpreise 12/17 14:30 USA: Verbraucherpreise 12/17 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/17 14:30 USA: Realeinkommen 12/17 16:00 USA: Lagerbestände 11/17 18:30 USA: Fed-Präsident Harker von Philadelphia hält Rede in Ivyland 22:15 USA: Fed-Präsident Rosengren von Boston hält Rede in San Diego TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 01/18 EU: S&P Ratingergebnis Belgien EU: DBRS Ratingergebnis Estland, Italien, Dänemark EU: Fitch Ratingergebnis Rumänien, Kroatien SONSTIGE TERMINE 11:00 BG: Pk EU-Kommission zur Ratspräsidentschaft Bulgariens, Sofia 14:00 D: Hymer-Pk auf der CMT (internationale Messe für Caravan, Motor und Touristik) 2018, Stuttgart 16:00 D: Pressegespräch zu Gipfel "Afrikanische Schweinepest" mit Landwirtschaftsminister Robert Habeck und Vertretern verschiedener Verbände. Vertreter von Landwirtschaft, Jagd, Tier- und Naturschutz besprechen Prävention und Maßnahmen im Falle eines Ausbruchs. Kiel CZ: Erster Tag der zweitägigen Präsidentschaftswahl in Tschechien (bis 13.01.) USA: International Consumer Electronics Show (CES) (bis 12.01.), Las Vegas USA: US-Regierung muss über ausgesetzte Iran-Sanktionen entscheiden USA: US-Präsident Donald Trump unterzieht sich erstmals in seiner Amtszeit einem Gesundheitscheck. US-Präsidenten müssen ihren Gesundheitszustand in regelmäßigen Abständen untersuchen lassen

