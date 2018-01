Liebe Leser,

während die US-Börsen in Form von Dow Jones und Nasdaq von Rekord zu Rekord eilen, ist bei der Aktie von Apple seit Anfang November eher Stillstand angesagt. Bei rund 177 US-Dollar war Schluss, seit gut zwei Monaten bewegt sich das Papier in einer Seitwärtsbewegung. Ist das die Ruhe vor dem nächsten Sturm und wenn ja, in welche Richtung wird der Ausbruch erfolgen?

Kommt die Korrektur jetzt?

Schaut man sich den Chart an, dann liegt die Schlussfolgerung nahe, dass ... (Sebastian Steyer)

