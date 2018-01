In Hannover verhandeln der VW-Konzern und die IG Metall über den Haustarifvertrag für 120.000 Beschäftigte. Der Autobauer bietet nun zwei Prozent Lohnaufschlag - Betriebsratschef Osterloh drohte zuvor mit Warnstreiks..

In den Tarifverhandlungen für rund 120.000 Volkswagen-Beschäftigte hat das Unternehmen ein Angebot vorgelegt. Dies sehe vor, die Entgelte ab Mai um 2 Prozent anzuheben - mit einer Laufzeit von 12 Monaten, sagte VW-Verhandlungsführer Martin Rosik am Donnerstag nach der zweiten Verhandlungsrunde in Hannover. Zusätzlich sei für Februar bis April eine Einmalzahlung von 200 Euro vorgeschlagen worden.

Dieses Angebot für einen Haustarifvertrag bei VW orientiert sich am Arbeitgebervorschlag in den Tarifverhandlungen für die übrige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...