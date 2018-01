Opposition, mögliche Jamaika-Neuverhandlungen, falls die Verhandlungen zur Großen Koalition scheitern und es Neuwahlen gibt - die FDP bereitet sich auf alle Szenarien vor. Am Sonntag trifft sich die Fraktion zur Klausur.

Die Sondierungsverhandlungen sind noch nicht einmal abgeschlossen. Klar ist aber jetzt schon: Auf einiges von dem, was sich auch die FDP bei den Jamaika-Verhandlungen gewünscht hätte, haben sich Union und SDP jetzt schon geeinigt. Am ärgerlichsten ist für die Liberalen, dass die CDU in den Gesprächen mit der SPD das selbst gesetzte Klimaziel für 2020 aufgegeben hat - ein Zugeständnis, zu dem sie sich bei den Verhandlungen mit FDP und Grünen nicht hat hinreißen wollen, trotz Skepsis der FDP. Auch dass es nun ein Einwanderungsgesetz geben könnte, wurmt manchen in der Partei. Die FDP hatte in den Verhandlungen darauf gedrungen.

Immerhin haben sich die Umfragewerte der FDP inzwischen wieder erholt, nachdem sie für ihren Abbruch der Verhandlungen viel Prügel einstecken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...