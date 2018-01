Die Zeiten für Aktionäre sind so gut, dass die bloße Vorstellung von fallenden Aktienkursen recht weit hergeholt scheint. In Übersee marschierte die Wall Street 2017 von Rekord zu Rekord, hierzulande verbuchte der DAX mit einem Plus von 12,5 Prozent den größten Jahresgewinn seit 2013. Berechnet man den Wert aller Aktien von allen Unternehmen in allen Ländern der Welt - quasi den Börsenwert der Erde - kommt man laut Daten von Bloomberg auf gut 80 Billionen Dollar.Alleine in den ersten neun Tagen des neuen Jahres hat sich dieser Welt-Börsenwert um zwei Billionen Dollar erhöht. Zum besseren Verständnis: Damit könnte man sich mehr als 57 Millionen Tesla Model 3 kaufen, müsste auf die Lieferung aber mindestens 11.430 Wochen warten (sofern der Elektro-Autopionier das aktuelle Produktionsziel jemals erreicht).Dank des weltweiten Wirtschaftsaufschwungs sowie der US-Steuersenkungen für Unternehmen rechnet das Gros der Analysten mit weiteren Kursgewinnen. Die wikifolio-Trader widersprechen nicht: Mehr als 60 Prozent halten Aktien auch 2018 für die aussichtsreichste Assetklasse, wie die Ergebnisse einer Umfrage zeigen (Details siehe "US-Märkte im Schatten Europas"). Ganz so glatt wie ein Länderspiel dürften die Börsen in diesem Jahr aber nicht laufen, sagen die besten wikifolio-Trader, die den DAX 2017 alt aussehen ließen.12 Prozent Plus? Da geht mehr.Dazu gehört Mathias Maier, auch bekannt als "Lispama", ...

