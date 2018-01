Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach unten. Der Abgabedruck kam auf, als der Euro am Mittag gegenüber dem Dollar deutlicher zulegte. Am Abend notiert die Gemeinschaftswährung einen Cent fester bei 1,2048 Dollar. Unterstützung bekam der Euro vom Protokoll der Dezember-Sitzung der Europäischen Zentralbank. Während EZB-Chef Mario Draghi kurz vor Weihnachten auf der Pressekonferenz noch Eintracht verbreitete, wurde hinter verschlossenen Türen anscheinend schon heftiger diskutiert, wann die Notenbanker den Fuß vom Gaspedal der ultralockeren Geldpolitik nehmen.

An der Börse wird die Wahrscheinlichkeit, dass das Anleihekaufprogramm nicht nochmals verlängert wird, nun höher eingestuft. Fallende Kurse bei den Anleihen mit steigenden Renditen gaben dem Euro Rückenwind. Gegenwind bedeutete dies allerdings für die Aktien, der DAX schloss 0,6 Prozent leichter bei 13.203 Punkten. Die Immobilienwerte verloren mit Blick auf steigende Zinsen, Vonovia gaben um 2,5 Prozent nach.

Covestro steckt Platzierung gut weg - DAX-Aufstieg lockt

In der zweiten Reihe standen Covestro im Blick, der Kurs schloss gut behauptet bei 88,52 Euro. Das ist erstaunlich angesichts einer neuerlichen Platzierung durch Bayer. 21 Millionen Aktien wurden zu 86,25 Euro je Stück verkauft, entsprechend einem Gesamtvolumen von 1,8 Milliarden Euro. Laut Händlern verlief die Platzierung sehr gut. Bayer hält nun noch 14,2 Prozent an Covestro. Übergeordnet steigt damit die Wahrscheinlichkeit auf eine Aufnahme von Covestro in den DAX als Ersatz für Prosieben.

Mit starken Geschäftszahlen zum zweiten Quartal habe Hella (plus 2,5 Prozent) die Erwartungen übertroffen, hieß es bei Hauck & Aufhäuser (H&A). Das Kerngeschäft habe von der Markteinführung neuer Produkte und der hohen Nachfrage nach innovativen Beleuchtungs- und Elektroniklösungen profitiert. Die Anlagestory werde dadurch weiter unterfüttert. Bei den Umstufungen standen Fraport im Fokus. Die UBS hat die Aktie um zwei Stufen auf Kaufen angehoben, der Kurs zog um 1,5 Prozent an.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 113,3 (Vortag: 123,6) Millionen Aktien im Wert von rund 4,39 (Vortag: 4,39) Milliarden Euro. Es gab elf Kursgewinner und 19 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.202,90 -0,59% +2,21% DAX-Future 13.195,00 -0,55% +2,66% XDAX 13.201,79 -0,52% +2,65% MDAX 26.856,18 -0,36% +2,50% TecDAX 2.650,10 +0,01% +4,79% SDAX 12.291,31 -0,43% +3,40% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,38 -94 ===

