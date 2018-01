Buxtehude (ots) - Terroranschläge sind für viele ein triftiger Grund, vorerst nicht in die betroffenen Regionen zu reisen. Dennoch tun sich die Reiseversicherungen schwer, das Terrorrisiko mitzuversichern. Das zeigt ein Test von Reiserücktrittsversicherungen der Zeitschrift REISE & PREISE in der Januarausgabe. Als einzige Versicherung im Test haftet die Europ Assistance in diesem Fall sowohl bei Nichtantritt einer Reise als auch bei einem Abbruch der Reise. Storniert werden kann allerdings nur, wenn der Terroranschlag im Umkreis von 200 km vom Urlaubsort stattfindet und wenn zwischen Anschlag und Reiserücktritt nicht mehr als 14 Tage liegen.



In einem umfangreichen Test wurden Rahmenbedingungen und Leistungen von neun Reiseversicherungen sowie deren Preise für Policen von Einzelreisenden, Paaren und Familien verglichen, die Urlaubsreisen für 1000 Euro, 2000 Euro und 4000 Euro versichern wollten, und zwar für Einzelreisen wie für Jahresversicherungen. Letztlich entscheidend für den Testsieg der Europ Assistance, die aus dem Test als einzige Versicherung mit »sehr gut« hervorging, war das insgesamt sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf dem zweiten und dritten Platz folgen Hanse Merkur und ERV mit der Testnote »gut«, die ebenfalls sehr gute Konditionen, aber keine Absicherung bei Terror haben. Das bieten neben der Europ Assistance nur noch die URV (nur bei Reiserücktritt und Buchungen bis 31.3.18) und der ADAC (nur bei Reiseabbruch). Die Allianz hat ebenfalls eine Versicherung bei Terroranschlägen im Angebot, allerdings nur im Rahmen eines Gesamtpakets, das neben Reiserücktritt und Abbruch auch eine Reisekranken- und Gepäckversicherung beinhaltet, was einen ungleich höheren Preis zur Folge hat und nicht Testgegenstand war.



Das Sparpotenzial ist enorm: Ein Paar beispielsweise, das eine Reise im Wert von 2000 Euro absichern möchte, zahlt bei Hanse Merkur EUR 74, bei der Allianz EUR 102. Bei teureren Reisen ist der Preisunterschied noch sehr viel höher.



Am Ende, so die Redaktion REISE & PREISE, kommen Verbraucher an einem aufwendigen Preisvergleich nicht vorbei. Die Versicherer haben offenbar zumeist eine bevorzugte Zielgruppe im Visier, für die extra gute Angebote gestrickt werden. So schnitt der ADAC, der nur Jahresversicherungen anbietet, bei Alleinreisenden in der Kategorie bis 1000 Euro sowie bei Paaren und Familien in der 2000-Euro-Klasse auffallend gut ab. Die Hanse Merkur hatte bei Einzelversicherungen ohne Selbstbeteiligung fast immer die besten Preise. Travel Secure, ERV und Europ Assistance empfehlen sich als Jahresversicherung bei teureren Reisen. Die Allianz liegt bei 4000 Euro teuren Reisen viel weiter vorn als bei Urlaubsreisen der unteren Preisklassen.



Pensionäre müssen z. T. sehr viel höhere Prämien zahlen. In der Regel fahren sie am günstigsten, wenn sie Einzelreisen versichern, z. B. bei der Hanse Merkur, wo es für Einzelreisen keine Altersgrenze gibt. Die Tester geben den Rat, sich nicht zum Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung drängen zu lassen, etwa von den Warnhinweisen auf Reise- und Flugportalen. Zum einen sind die Policen beim Versicherer weitaus günstiger, zum anderen lassen sich Rücktrittsversicherungen i. d. R. bis zu 30 Tage vor Reiseantritt abschließen, bei Last-Minute-Reisen sogar ein bis fünf Tage vor Abreise. Ferner sollten Verbraucher immer die Preise für Einzel- und Jahresversicherungen vergleichen, denn die Dauerpolice ist vielfach sogar günstiger als eine einzeln versicherte Reise.



Den vollständigen Testbericht enthält das aktuelle Heft von REISE & PREISE. Auf www.REISE-PREISE.de ist ein Zielgruppen-Preisvergleich hinterlegt, der die individuelle Situation berücksichtigt und die Policen nach Preisen sortiert.



