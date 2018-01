FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Puma hat am Donnerstag unter einem kurz vor Handelsende bekannt gewordenen Bericht über Verkaufspläne des Mutterkonzerns Kering gelitten. Nach Börsenschluss bestätigte der französische Luxusgüterkonzern, dass er Aktien des deutschen Sportartikelherstellers an die Aktionäre abgeben und in Zukunft nur noch einen Anteil von 16 Prozent halten wolle. Während es für die Aktien von Puma um 4,38 Prozent bergab ging, dämmten die Kering-Titel ihr Minus nur etwas ein auf letztlich 0,99 Prozent.

Da viele Investoren schon zuvor auf einen solchen Schritt der Franzosen gesetzt hätten, sei die Fantasie bei Puma damit weg, begründete ein Händler den Kursrückgang. Nun dürften viele Kering-Aktionäre die Puma-Titel sofort verkaufen. Spekulationen über eine Trennung Kerings von Puma hatten zuvor jahrelang immer wieder die Runde gemacht./gl/he

