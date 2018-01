Starker Euro vermiest DAX-Anlegern die Stimmung, Commerzbank legt trotzdem zu

Von einer erneuten Rekordjagd war im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) auch am heutigen Donnerstag keine Spur. Stattdessen sorgte der starke Euro für einen Ausverkauf.

Das war heute los. Lange Zeit hielt sich der DAX nur knapp in der Verlustzone, konnte zwischendurch sogar in die Gewinnzone drehen. Am Nachmittag setzten jedoch starke Gewinnmitnahmen ein, obwohl die Wall Street einen guten Donnerstagvormittag erlebte. Hierzulande sorgte jedoch die deutliche Aufwertung des Euro für schlechte Stimmung. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte dabei weit über der Marke von 1,20 US-Dollar, nachdem das Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung veröffentlicht wurde. Offenbar glauben Marktteilnehmer, dass sich inzwischen auch die EZB in Richtung geldpolitische Straffung bewegen könnte.

Das waren die Tops & Flops. In dem schwachen Gesamtmarktumfeld konnte sich insbesondere die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) gut behaupten. Das Papier legte zeitweise etwas mehr als 2 Prozent an Wert zu. Kurstreiber bleibt wie bereits gestern die Aussicht auf steigende Zinsen.

Den vollständigen Artikel lesen ...