LONDON (dpa-AFX Broker) - Die australische Investmentbank Macquarie hat die Vorzugsaktien von Volkswagen von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 155 auf 210 Euro angehoben. Analyst Christian Breitsprecher begründete dies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem mit dem gestiegenen Vertrauen in strukturelle Verbesserungen und höhere Disziplin bei Investitionen. Er stockte seine Schätzungen für die Wolfsburger etwas auf./ag/ajx

Datum der Analyse: 11.01.2018

