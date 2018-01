Bonn (ots) - Anlässlich der State-of-the-Union-Address, - der alljährlichen "Ansprache zur Lage der Nation" durch den US-Präsidenten -, blickt phoenix hinter die Kulissen des Phänomens Trump. Wie wurde er vom anfänglichen Außenseiter-Kandidaten zu einem der mächtigsten Politiker der Welt? Die Dokumentation beleuchtet den Wahlkampf von Donald Trump und versucht, den Mann hinter der medialen Fassade zu entschlüsseln.



Seine Kampagne charakterisierten einige Beobachter als einen der schmutzigsten Wahlkämpfe der modernen US-Geschichte, bei dem Trump mit ruppigen Methoden und schonungsloser Chuzpe seine politischen Widersacher aus dem Weg räumte. Was waren die Höhe- und Tiefpunkte, was die entscheidenden Wendepunkte auf Trumps Weg ins Weiße Haus?



Mit dem Dokumentarfilm "Aufstieg um jeden Preis" bietet phoenix intensive, seltene und mitunter auch verstörende Einblicke in einen der wohl härtesten Wahlkämpfe aller Zeiten. Gleichzeitig zeichnet der Film ein schonungsloses Bild der politischen Landschaft der Vereinigten Staaten von Amerika und des Mannes, der dem Land seit rund einem Jahr als 45. Präsident vorsteht: Donald Trump.



Film von Banks Tarver, Ted Bourne, Mary Robertson, (phoenix/2018), 90 Min.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de